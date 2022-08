Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (04.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Tesla-Aktie habe mit dem Anstieg am Mittwoch eine wichtige charttechnische Hürde genommen. Die Analysten würden bullish bleiben: Morgan Stanley sehe für die Aktie Potenzial bis 1.150 Dollar.Mit dem Kursanstieg von 2,3 Prozent am Mittwoch habe die Tesla-Aktie die wichtige 200-Tage-Line hinter sich gelassen. Diese sei bei 910,45 Dollar verlaufen."Die 200-Tage-Linie stellte die nächste Hürde zur nächsten wichtigen Fibonacci-Linie bei 953 Dollar dar", so Charttechnik-Spezialist, Martin Utschneider, von DONNER & REUSCHEL. "Der Trendfolge-Indikator MACD selbst befindet sich im Aufwärtsmodus. Die Slow-Stochastik ist trotz der jüngsten Entwicklung noch nicht im überverkauften Bereich angekommen", ergänze Utschneider. Solle heißen: Nachdem das Papier die wichtige Trendlinie geknackt habe, bestehe weiteres Potenzial nach oben.Morgan Stanley-Analyst Adam Jonas habe zuletzt die Tesla-Aktie weiterhin mit "übergewichten" eingestuft. Der Experte sei der Überzeugung, dass sich der Elektroauto-Pionier in einer einzigartigen Wettbewerbsposition befinden würde. Sein Kursziel laute 1.150 Dollar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: