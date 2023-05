Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (10.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Bei reinen Elektroautos sei Tesla nach wie vor die Nummer eins. Laut Morgan Stanley sei der kalifornische Autobauer Kostenführer und erziele Margen, an die nur wenige Konkurrenten herankommen würden. Während viele Anleger nun glauben würden, dass sich der Vorsprung durch den Inflation Reduction Act (IRA) verringere, zeichne die US-Bank ein anderes Szenario.Morgan-Stanley-Analyst Adam Jonas glaube, dass der IRA v.a. für Tesla von Vorteil sein werde. Jonas Ansicht nach werde Tesla deutlich mehr Vorteile aus dem Gesetz ziehen als andere Autobauer und könne diese an Kunden weitergeben, um weitere Marktanteile zu gewinnen. Tesla werde durch die Steuergutschriften des IRA mehr profitieren als die Newcomer, aber auch die klassischen Autobauer.Seine Aussagen stütze Jonas v.a. auf die Versorgung der Branche mit Batterien. Tesla baue neben dem Batterie-Joint-Venture mit Panasonic auch die Eigenfertigung der 4680-Zellen in Austin auf und fahre eventuell den Output in Nevada um zusätzliche 100 Gigawattstunden hoch. Daher gehe der Morgan-Stanley-Experte davon aus, dass Tesla rund 75% der Steuergutschrift für die Produktion von Zellen und Batteriepaketen, Panasonic dagegen nur ca. 25% einbehalte.Behalte der Experte mit seinen Annahmen recht, könnte Tesla mehr Rabatte an Kunden weitergeben als andere Branchenvertreter, und damit zusätzlichen Druck in der aktuellen Rabattschlacht aufbauen. Die Preisentwicklung der Fahrzeuge dürfte vorerst jedoch auch weiterhin von vorrangiger Bedeutung sein. Kürzlich seien die Preise wieder erhöht worden, was sich positiv auf die zuletzt unter Druck geratenen Margen entwickeln könnte. Neueinsteiger sollten abwarten. Investierte Anleger sollten mit einem Stopp bei 130 Euro dabeibleiben, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: