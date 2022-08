NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (03.08.2022/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.

Nachdem Jefferies und die UBS ihre Kaufempfehlungen für die Tesla-Aktie erneuert hätten, habe auch Morgan Stanley nachgezogen. Analyst Adam Jonas sehe für das Papier weiteres Potenzial. In seiner neuesten Studie stufe er die Tesla-Aktie weiterhin mit "übergewichten" ein. Der Experte sei der Überzeugung, dass sich der Elektroauto-Pionier in einer einzigartigen Wettbewerbsposition befinden würde.

Tesla sei nach wie vor der Trendsetter unter den Elektroautobauern. Die Zahlen seien gut gewesen und hätten über den Erwartungen der Analysten gelegen, welche in der Folge ihre Kaufempfehlungen für die Aktie erneuert hätten. Aus charttechnischer Sicht bleibe das Momentum positiv. Die 200-Tage-Linie verlaufe bei rund 910 USD. Diese werde aktuell getestet und stelle die nächste Hürde zur Fibonacci-Linie bei 953 USD dar, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.08.2022)