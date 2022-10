Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

211,55 EUR -6,95% (20.10.2022, 20:59)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

217,05 EUR -3,81% (20.10.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

205,64 USD -7,39% (20.10.2022, 20:45)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (20.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla habe gestern nachbörslich einen Rekordgewinn für das abgelaufene Quartal gemeldet. Auch der Umsatzanstieg könne sich sehen lassen. Dennoch seien die Anleger damit offenbar nicht zufrieden, viele Experten hätten einige anhaltende Bedenken. Am Ende hätten sich die Bullen mehr erhofft. Das Chartbild mahne zur Vorsicht.Am Mittwochabend habe Tesla einen Betriebsgewinn von 3,7 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 21,5 Milliarden gemeldet - beides habe etwas unter den Prognosen der Analysten gelegen. Wedbush-Analyst Dan Ives habe das Quartal in einem Bericht vom Donnerstag als "respektabel" bezeichnet und angemerkt, dass Probleme in der Lieferkette und die Inflation die Gewinnmargen weiterhin belasten würden. Das berichte das Nachrichtenportal Barron's. Er sei jedoch nicht so sehr über die aktuellen Ergebnisse besorgt. Er mache sich mehr Sorgen über die Nachfrage, die auf eine mögliche weltweite Rezession zusteuere."In dieser düsteren Marktsituation befindet sich Tesla in einer Phase der Weggabelung, durch die Musk das Unternehmen navigieren muss und die für Tesla an der Nachfragefront ein Moment der Wahrheit sein wird", habe Ives weiter geschrieben. "Musks Tonfall war sehr positiv und wich nicht von früheren Kommentaren darüber ab, was Tesla auf dem Markt sieht. Dennoch war dieses Quartal kein Zuckerschlecken, und die Anleger erwarten mehr von Tesla, das einen höheren Standard als jeder andere Autohersteller hat."Musk habe frühere Aussagen wiederholt, dass Tesla alle Autos verkaufen könne, die es produziere. Er habe auch gesagt, dass Tesla "rezessionsresistent" sei, da der Anteil der Elektrofahrzeuge an den Neuwagenverkäufen weltweit noch gering sei. Musk habe auch gemeint, er sehe einen Weg für Tesla, einen höheren Wert als Apple und Saudi Arabian Oil zusammen zu erreichen. Das seien etwa 4,4 Billionen Dollar, also etwa das Sechsfache der derzeitigen Marktkapitalisierung von Tesla. Ives sei nicht so optimistisch. Er habe seine Kaufempfehlung für die Aktien beibehalten, aber sein Kursziel von 360 auf 300 Dollar gesenkt.An Tesla würden sich die Geister scheiden. Auch die Analysten-Gemeinde sei in dieser Frage generell gespalten, aber selbst Bullen würden nun ihre Kursziele senken. "Der Aktionär" gehe aktuell davon aus, dass Tesla bei seinen Zielen für das Gesamtjahr zurückrudern müsse. Der Chart testet aktuell wieder das Niveau bei 206,00 Dollar, was erstmals im Dezember 2020 erreicht wurde, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 20.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: