Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

128,98 EUR +4,96% (23.01.2023, 16:53)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

139,01 USD +4,19% (23.01.2023, 16:39)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (23.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Schnäppchenjagd im Elektroauto-Sektor. Neue Kunden würden diese Tage offenbar v.a. beim Model Y zugreifen, während das in die Jahre gekommene Model 3 an Glanz verliere.Preissenkungen von rund 20% bei einzelnen Modellen sollten die Nachfrage nach Tesla-Elektroautos in Schwung bringen. Und tatsächlich: Vereinzelt schienen die Bestellungen wieder an Fahrt zu gewinnen. Doch beim bereits 2016 gestarteten Model 3 steige laut der Statistik von MattJung die Anzahl der noch unverkauften Autos bereits wieder - hier scheine die Preissenkung keinen nachhaltigen Run auszulösen. Anders verhalte es sich beim jüngeren Model Y, welches zumindest in den USA sehr gefragt scheine.Der Google-Trends-Vergleich zwischen dem Model 3 und dem jüngeren Model Y zeige, dass das SUV zwar nie den Hype wie anfänglich das Model 3 habe auslösen können, doch mittlerweile gleich liege mit dem auf rund ein Drittel gefallenen Interesse des bisherigen Tesla-Verkaufsschlagers.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: