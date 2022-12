Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

100,42 EUR -2,07% (28.12.2022, 09:10)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

109,10 USD -11,41% (27.12.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (28.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Um die Aktien von Tesla würden die Anleger auch nach Weihnachten einen großen Bogen machen. Berichte über Produktionskürzungen in China hätten am Dienstag die Anteile des Elektroauto-Herstellers belastet. So habe die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass im Werk in Shanghai ab Januar die Fertigung vorübergehend gestoppt werden solle. Dies lasse die Sorgen über eine schwächere Nachfrage wieder aufleben, habe es geheißen.Tesla stehe unter Druck. So habe der Konzern zuletzt die Preise zum Teil gesenkt, die Produktion in China zurückgefahren und in den USA großzügige Rabatte gewährt, um die Verkäufe zum Jahresende nochmals anzukurbeln.Die Reaktion der Anleger falle eindeutig aus: Minus 11,4 Prozent - sieben Verlusttage in Folge. Die Aktie notiere auf dem tiefsten Stand seit August 2020. Im Jahr 2022 summiere sich das Kursminus damit auf fast 70 Prozent. Die Marktkapitalisierung, die im November 2021 noch bei etwas mehr als 1,2 Billionen Dollar gelegen habe, sei inzwischen auf knapp 345 Milliarden Dollar gesunken und falle damit geringer aus als etwa der Börsenwert des Einzelhändlers Walmart oder der Bank J.P. Morgan. Tesla sei durch den aktuellen Kurssturz zudem aus den Top 10 der wertvollsten Unternehmen im S&P 500 herausgefallen.In der Vorwoche habe Tesla-Chef Elon Musk versprochen, im kommenden Jahr keine weiteren Aktien des Elektroauto-Herstellers zu verkaufen und wahrscheinlich auch 2024 nicht. Der umstrittene Konzernlenker habe unlängst Tesla-Aktien für fast 40 Milliarden Dollar veräußert. Die Einnahmen hätten vor allem der Finanzierung der 44 Milliarden Dollar teuren Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter gedient.Aus aktueller Sicht werde es für Tesla extrem schwer, das ambitionierte Jahresziel von 1,4 Millionen verkauften Elektroautos zu erreichen. Der Markt in China werde schwieriger, zudem würden ab 2023 die Subventionen wegfallen.Anleger warten eine Bodenbildung ab, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 28.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link