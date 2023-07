Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Tesla könne zum Wochenschluss wieder leicht zulegen. Unterstützung bekomme das Papier von der Meldung, dass mit Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG) ein weiterer Autobauer künftig das nordamerikanische Ladenetz von Tesla für seine Elektroautokunden verfügbar machen wolle. Ab 2024 sollen Mercedes-Kunden Teslas Schnellladesäulen in Nordamerika nutzen können, hätten die Stuttgarter am Freitag mitgeteilt.Zuvor hätten Volkswagen sowie die US-Autobauer General Motors und Ford entsprechende Pläne angekündigt.Mercedes wolle ab 2025 Teslas North American Charging Standard (NACS) in seine neuen Elektroautos einbauen. Im Jahr 2024 solle das Laden der bislang mit dem konkurrierenden CCS-Standard ausgestatteten Mercedes-Autos aber bereits mit einem Adapter möglich sein. Insgesamt gehe es um über 12.000 Tesla-Schnellladestationen in Nordamerika.Mercedes habe außerdem seine Pläne bekräftigt, bis Ende des Jahrzehnts 2.500 eigene Schnellladepunkte in Nordamerika aufzubauen, die ersten sollten Ende dieses Jahres in Betrieb genommen werden. Sie sollten sowohl mit NACS- als auch mit CCS-Steckern ausgestattet sein. Weltweit seien über 10.000 eigene Mercedes-Ladepunkte geplant.Immer mehr Autobauer würden auf das Ladenetz von Tesla setzen. Die Aussichten für die Tesla-Aktie würden gut bleiben, auch charttechnisch stünden die Ampeln insbesondere nach dem jüngsten Ausbruch nach oben weiter auf grün. Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 07.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link