XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

872,70 EUR +1,61% (15.08.2022, 09:52)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

900,09 USD +4,68% (12.08.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (15.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla habe mehr als 3 Mio. Fahrzeuge produziert, ein Drittel davon sei in China gebaut worden. Das habe CEO Elon Musk am Wochenende getwittert. Die Glückwünsche habe er nur wenige Wochen gesendet nachdem die Tesla-Fabrik in Fremont, Kalifornien, ihr 2-millionstes Auto produziert habe. Für Musk sei das ein Zwischenschritt. Zuletzt habe Tesla neue Werke in Austin und Grünheide hochgezogen. Zehn bis zwölf Gigafactories sollten es insgesamt werden.Die Tesla-Aktie habe derweil am Freitag einen gewaltigen Satz nach oben gemacht. Als Unterstützung habe sich dabei die 100-Tage-Linie bei 831,05 USD bewährt. Jetzt gelte es, die wichtige 200-Tage-Linie bei 909,17 USD zu knacken. Damit würde die Aktie ein neues Kaufsignal generieren.Tesla bleibe der Trendsetter unter den Elektroautobauern. Musk müsse aber mit seinem Team in Sachen autonomes Fahren liefern, um die ambitionierte Börsenbewertung zu untermauern. Denn nur so könne die Vision von der Robotaxi-Flotte in die Tat umgesetzt werden, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.08.2022)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:875,70 EUR -0,14% (15.08.2022, 10:07)