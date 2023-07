Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

256,15 EUR +6,82% (03.07.2023, 10:13)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

261,77 USD +1,66% (30.06.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (03.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroauto-Pioniers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Elektrofahrzeugbauer habe im zweiten Quartal mehr Autos produziert und ausgeliefert als von Experten erwartet. Die Produktion habe bei knapp 480.000 Fahrzeugen gelegen, habe Tesla am Sonntag mitgeteilt. Ausgeliefert worden seien gut 466.000 Stück. Analysten hätten bei beiden Größen mit deutlich weniger gerechnet.Der Auslieferungsrekord des zweiten Quartals zeige, dass Teslas Bemühungen seit Jahresanfang, die Nachfrage durch Rabatte anzukurbeln, erfolgreich gewesen sei. Allerdings habe wie schon im ersten Jahresviertel die Produktion über den Auslieferungen gelegen. Mit 13.560 Fahrzeugen sei der Lageraufbau im zweiten Quartal jedoch kleiner als in den ersten drei Monaten des laufenden Jahre gewesen, in dem die Überproduktion bei mehr als 18.000 Fahrzeugen gelegen habe.Die Aktie von Tesla habe sich seit dem Jahresanfang enorm stark entwickelt. Die Aussichten würden gut bleiben, auch charttechnische stünden die Ampeln trotz der jüngsten Verschnaufpause weiter auf grün. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: