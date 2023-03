NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

189,59 USD -6,50% (02.03.2023, 15:46)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (02.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Wedbush Securities:Die Analysten von Wedbush Securities stufen die Aktie des E-Fahrzeugherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) mit "outperform" ein.Wedbush stelle fest, dass Tesla am Mittwoch seinen mit Spannung erwarteten Investorentag in Austin, TX, abgehalten habe, wobei das Hauptereignis der "Master Plan 3" für Investoren und die Tesla-Gemeinschaft gewesen sei. Nach Ansicht von Wedbush habe es drei Hauptthemen auf dem Investorentag gegeben, nämlich die globale Größe von Tesla mit der Ankündigung einer neuen Gigafactory in Monterrey, Mexiko, die das Unternehmen noch breiter aufstelle, die Enthüllung von Teslas Plattform der nächsten Generation, die zwei neue Fahrzeuge umfassen werde, die zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt werden sollten, und die Wiederholung des langfristigen Ziels von 20 Millionen Fahrzeugen pro Jahr. Während es keine spezifischen Details für die nächste Generation von Tesla im Preisbereich unter 30.000 USD gegeben habe, wie es die Börse erwartet habe, was am Donnerstag zu einem bescheidenen Ausverkauf geführt habe, sei die Bühne für die Produktion und den weltweiten Vertrieb dieses Fahrzeugs bereite, heiße es.Die Analysten von Wedbush Securities bewerten die Tesla-Aktie mit dem Votum "outperform". Das Kursziel laute 225 USD. (Analyse vom 02.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:181,26 EUR -4,62% (02.03.2023, 16:01)