Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

183,50 EUR -0,04% (08.02.2023, 13:33)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

196,81 USD +1,05% (07.02.2023)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (08.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla habe im Januar einen deutlichen Rückschlag bei den Fahrzeugverkäufen hinnehmen müssen. Mit 26.843 in China ausgelieferten Stromern habe der Elektroautopionier rund 36 Prozent weniger an den Mann als noch im Dezember gebracht. Davon sollten sich Anleger allerdings nicht abschrecken lassen. Vielmehr würden die Maßnahmen von Konzernchef Elon Musk Wirkung zeigen.Denn Tesla habe seinen Marktanteil im Reich der Mitte gegenüber dem Vormonat sogar steigern können. Statt 6,6 Prozent im Dezember habe sich der Konzern im Januar für 8,1 Prozent der Elektroauto-Verkäufe verantwortlich gezeichnet. Zudem hätten die Auslieferungen auf Jahressicht um fast 40 Prozent zugelegt.Rücksetzer bei den Januar-Verkaufszahlen seien in China durchaus üblich, da in diesen Zeitraum die Feiertage um das chinesische Neujahr fallen würden. Der gesteigerte Marktanteil zeige dagegen vielmehr, dass die Anfang Januar ergriffenen Maßnahmen Früchte tragen würden. Am 06. Januar habe Tesla weitere Rabatte für seine Fahrzeuge verkündet. Die aktuellen Verkaufszahlen würden daher die Performance nach den Preissenkungen wiederspiegeln.Für weiteres Wachstum weltweit, aber insbesondere auch auf dem größten Elektroauto-Markt China, könnte ein neues kleineres Tesla-Modell sorgen. Einen Stromer im niedrigeren Preissegment habe Musk schon mehrfach in Aussicht gestellt. Neuigkeiten dazu könnte es auf dem Investorentag am 1. März geben.Aus charttechnischer Sicht jedenfalls habe sich das Papier wieder deutlich erholt. Jetzt gilt es, die wichtige 200-Tage-Linie bei 227,74 Dollar zu knacken, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link