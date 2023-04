NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

192,58 USD -1,12% (04.04.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (05.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Tesla: Massiv unterstützt - ChartanalyseDie Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist in den Vortagen am Widerstand bei 207,70 USD und am 200er-EMA im Tageschart wieder nach unten abgeprallt und in eine Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend übergegangen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese Korrektur könnte nun mit der bärischen Vortageskerze wieder auslaufen. Denn auf der Unterseite sei das Papier massiv durch die Ichimoku-Wolke und den 50er-EMA unterstützt.Die Tesla-Aktie könnte nun im Bereich des 50er-EMA und der oberen Begrenzung der Ichimoku-Wolke wieder nach oben abprallen und erneut ansteigen. Dabei wäre erneut der Widerstand um 207,70 USD mit dem 200er-EMA im Tageschart die nächste Anlaufmarke. Sollte es hier zu einem Durchbruch nach oben kommen, würde ein langfristiges Long-Signal generiert werden. Die nächste Anlaufmarke wäre dann das Verlaufshoch bei 217,65 USD. Eintrüben würde sich die Lage für das Tesla-Papier hingegen mit einem nachhaltigen Kursrutsch unter den 50e-EMA. (Analyse vom 05.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:176,00 EUR +0,11% (05.04.2023, 08:52)