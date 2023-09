Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (08.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla habe derzeit mit einigen Verzögerungen zu kämpfen. Wie zuletzt bekannt geworden sei, werde die Massenproduktion der der neuen Gigafactory im mexikanischen Monterrey nicht wie geplant 2025 anlaufen. Und es könnte auch weitere Verzögerungen beim Tesly Cybertruck geben. Der Business Insider sehe hierfür drei Anzeichen, dass sich die Auslieferung erneut verzögern werde.Geplant sei, dass der Tesla Cybertruck nach Jahren der Verzögerung und der Vorfreude endlich diesen Monat auf den Markt kommen solle. CEO Elon Musk habe bereits gesagt, dass er hoffe, die ersten Kundenfahrzeuge bei einer Veranstaltung Ende September übergeben zu können.Wie der Business Insider nun aber schreibe, gebe es Anzeichen dafür, dass sich die Markteinführung des trapezförmigen Fahrzeugs noch einmal verzögern könnte. Branchenanalysten und Fans würden allmählich unruhig, da Musk in letzter Minute Forderungen bezüglich des Aussehens des Lastwagens stelle, und es sei noch kein Termin für eine Einführungsparty für die Besteller des Cybertrucks festgelegt worden.Verzögerungen gebe es auch beim Bau einer neuen Gigafactory im mexikanischen Monterrey. Ursprünglich sollte die Massenproduktion 2025 anlaufen, wie es mehreren Insiderberichten zufolge geheißen habe. Laut lokalen Medien komme es nun aber wohl zu Verzögerungen beim Bau und Hochlauf des neuen Werks.Es bleibe spannend bei Tesla. Verzögerungen seien in jedem Fall schmerzlich. Gerade auch auf dem Cybertruck würden große Hoffnungen ruhen. Nichtsdestotrotz bleibe Tesla aber in einer starken Position. Langfristig bleibe die Tesla-Aktie ein spannendes Investment, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: