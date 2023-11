Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

204,85 EUR +4,71% (02.11.2023, 17:55)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

217,185 USD +5,60% (02.11.2023, 17:41)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (02.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla habe im Oktober 72.115 in China hergestellte Fahrzeuge verkauft, was eine Steigerung um 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, aber einen Rückgang um 2,6 Prozent zum September bedeute. Zudem habe das Musk-Unternehmen in der letzten Woche mit der Auslieferung seines überarbeiteten Model 3 begonnen.Tesla habe damit den zweiten Monat in Folge einen Rückgang der Verkäufe von in China hergestellten Fahrzeugen verzeichnet. Bereits im September seien die Auslieferungen um fast 12 Prozent gefallen. Zum Vergleich: Im Juni hätten sich die Verkäufe noch auf 93.680 belaufen.In der Zwischenzeit hätten sich die Anmeldungen für Tesla-Versicherungen in China auf 10.800 Fahrzeuge in der Woche bis zum 29. Oktober belaufen, ein Anstieg um mehr als 33 Prozent gegenüber der Woche zuvor, als das neue Model 3 ab dem 26. Oktober an Kunden ausgeliefert worden sei. Das gehe aus Daten, die von CnEVPost zusammengetragen worden seien, hervor.Die Kursreaktion am Donnerstag zeigt, dass der Markt Tesla die Rekordproduktion im vierten Quartal zutraut, so Michael Diertl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: