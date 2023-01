Viele Analysten würden die Seite wechseln und die Tesla-Aktie zum Verkauf empfehlen. Aus antizyklischer Sicht ein gutes Zeichen. Tesla brauche allerdings unbedingt gute News. Zum Beispiel in Sachen autonomes Fahren, Stichwort Full-Self-Driving.



Aus charttechnischer Sicht kann erst dann Entwarnung gegeben werden, sobald die Tesla-Aktie die 125-Dollar-Marke nachhaltig zurückerobert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.01.2023)



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (05.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Elektroauto-Pionier habe im vierten Quartal die Erwartungen verfehlt. Tesla habe die Zahl der Auslieferungen zwar um fast ein Drittel auf rund 405.278 E-Autos gesteigert, wie das von Tech-Milliardär Elon Musk geführte Unternehmen am Montag in Austin (US-Bundesstaat Texas) bekannt gegeben habe. Branchenexperten hätten mit knapp 421.000 Fahrzeugen gerechnet.Es sei auch das dritte Quartal in Folge, in dem der Autobauer die Erwartungen verfehlt habe.Nachdem Elon Musk ein "episches" Jahresende vorausgesagt habe, habe Tesla die Fahrzeugpreise und die Produktion in China gesenkt. Das Unternehmen habe seinen Kunden dann in den USA sogar einen Preisnachlass von 7.500 Dollar angeboten. Besorgnis über steigende Zinssätze, Inflation und wirtschaftlichen Gegenwind, sowie die Besorgnis über Musks-Twitter Eskapaden hätten die Tesla-Aktie allein im Dezember um 37 Prozent in die Tiefe rauschen lassen.Mehrere Analysten hätten im Anschluss an die Auslieferungszahlen die Kursziele für die Aktie reduziert.Analyst Ryan Brinkman von JPMorgan Chase erwarte, dass Teslas Wachstum im Jahresvergleich - obwohl es insgesamt beeindruckend bleiben werde - wahrscheinlich jedes Jahr abnehmen werde.Hingegen halte eisern Star-Investorin Cathie Wood. Die ARK-Gründerin habe am Dienstag ihren Portfolios weitere 176.000 Tesla-Aktien hinzugefügt. Seit dem 3. Oktober habe sie nun insgesamt 938.000 Anteilscheine erworben. In diesem Zeitraum habe Tesla 73 Prozent an Wert verloren. Tesla ist und bleibt damit die größte Position in ihrem Fonds Flaggschiff, so Kauper.Immer wieder den Dip zu kaufen, und zwar nicht nur bei Tesla, habe Wood in den vergangenen Monaten immense Verluste eingebracht. Auf Sicht von einem Jahr notiere der ARK Innovation mit 70 Prozent im Minus. Das Plus seit Auflegung 2014 betrage nur noch 65 Prozent - zwischenzeitlich habe der ETF mit 735 Prozent vorne gelegen.Grundsätzlich seien die Q4-Auslieferungszahlen angesichts des wirtschaftlichen Umfelds nicht schlecht gewesen. Und dennoch habe der Markt erneut extrem enttäuscht reagiert und die Tesla-Aktie auf Talfahrt geschickt.Der Autotitel habe am Mittwoch bei 113,64 Dollar geschlossen. Damit habe die Tesla-Aktie den Support bei 105 Dollar auf Schlusskursbasis verteidigen können.