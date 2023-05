Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

173,78 EUR +2,15% (25.05.2023, 14:26)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

182,90 USD -1,54% (24.05.2023)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (25.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Tesla-Aktie habe die Marke von 180 Dollar zurückerobert. Bereits vor rund zwei Wochen habe "Der Aktionär" zu einem Long beim US-Autohersteller geraten und damit richtig gelegen. Nun würden sich die Papiere an einer entscheidenden Chartmarke befinden, an der sich entscheiden werde, ob die Rally weitergehe oder es sich nur um einen Fake-out handele.Tesla sei am Montag mit einem starken Plus von fast fünf Prozent aus einer bullishen Flagge nach oben ausgebrochen. Seitdem versuche die Aktie sich über der Trendlinie, die die Flagge begrenze, zu halten.Sollte dem Kurs das auf Wochenbasis gelingen, stünden die Chancen gut, dass der Ausbruch nachhaltig sei. Bestätigt werde dieser durch das Überwinden des Mai-Hochs bei 192,96 Dollar.Der Wochenschlusskurs werde eine entscheidende Rolle spielen, ob das Kursziel von 13,85 Euro im Schein mit der WKN VU029W erreicht werde. Trader ziehen ihren Stoppkurs auf den Einstieg bei 7,50 Euro nach, um ihr Verlustrisiko auf Null zu reduzieren, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: