NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

162,99 USD -9,75% (20.04.2023)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (21.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Oppenheimer:Colin Rusch, Analyst von Oppenheimer, stuft die Aktie des E-Fahrzeugherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin mit dem Votum "perform" ein.Rusch glaube, dass sich die Geschichte von Tesla ändere, da das Unternehmen höhere Liefermengen erreiche und sich auf eine elektrifizierte, autonome Zukunft vorbereite. Die Verkaufsstrategie habe sich von der Optimierung des kurzfristigen CF zur Maximierung der langfristigen Rentabilität pro Kunde verschoben. Mit dem Vorschlag, FSD bis zum Jahresende vollständig zu vermarkten, konzentriere sich Tesla auf den Ausbau einer aufrüstbaren Nutzerbasis. Dieser Ansatz habe den Nebeneffekt, dass der Eintritt in den EV-Markt für die Konkurrenz extrem teuer werde, da Tesla seinen Kostenvorteil ausnutze.Der Analyst sei zwar der Ansicht, dass Tesla im Laufe der Zeit von Marktanteilsgewinnen und Gewinnspannen profitieren werde, erwarte aber, dass der kurzfristige Margendruck den Anlegern Sorgen bereiten werde.Colin Rusch, Analyst von Oppenheimer, bewertet die Tesla-Aktie unverändert mit dem Votum "perform".(Analyse vom 20.04.2023)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:151,00 EUR +1,56% (21.04.2023, 11:01)