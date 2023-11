Offenlegungen



Wien (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Umsatz und Gewinn pro Aktie seien im dritten Quartal dieses Jahres spürbar niedriger ausgefallen als von Analyst:innen im Durchschnitt erwartet. Der Umsatz habe zwischen Juli und September bei USD 23,35 Mrd. gelegen, und damit unter den zuvor erwarteten USD 24,01 Mrd. Der Umsatz habe ein Plus von 9% gegenüber dem Vorjahreszeitraum gezeigt und somit sei dies das erste Quartal mit einstelligem Wachstum seit 2019. Als Gründe würden neben ungünstigen Währungseffekten auch niedrigere durchschnittliche Verkaufspreise für Elektrofahrzeuge genannt. Der Gewinn pro Aktie sei um mehr als ein Drittel auf EUR 0,66 gesunken. Zuletzt seien EUR 0,73 pro Tesla-Aktie erwartet worden. In der Quartalszusammenfassung nenne Tesla eine operative Marge von 7,6%, was ebenfalls unter den Erwartungen liege.Der Großteil des Umsatzes stamme nach wie vor aus dem Verkauf von Elektrofahrzeugen (USD 19,63 Mrd.), doch die Erlöse aus Energieerzeugung und -speicherung (USD 1,56 Mrd.) sowie Dienstleistungen und sonstige Erlöse (USD 2,17 Mrd.) würden sukzessive - und zwar mit starken Wachstumsraten - aufholen.Die Auslieferungen des Cybertrucks sollten am 30. November beginnen. Beim Q3 Earnings Call habe Elon Musk erwähnt, dass es bereits über 1 Mio. Reservierungen für den futuristisch aussehenden Pickup geben solle. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von 125.000 Stück würde es allerdings einige Zeit brauchen, bis alle Kund:innen mit Fahrzeugen ausgestattet werden könnten. Da sich die Produktion des Cybertrucks als schwierig und kostenaufwändig darstelle, sei allerdings vorerst nicht mit positiven Auswirkungen auf den Unternehmensgewinn zu rechnen. Laut Musk werde es ein Jahr bis 18 Monate dauern, bis das Fahrzeug einen signifikanten, positiven Cashflow-Beitrag leiste.Eine spärliche Nachfrage nach Teslas Elektrofahrzeugen, bedingt durch die aktuell schwache Konjunktur und die zunehmende Konkurrenz, hätten das Unternehmen veranlasst, die Preise für seine Fahrzeuge zu senken. Auch wenn dahinter die Strategie stecke, Marktanteile zu gewinnen, drücke dieses Vorhaben auf die operative Marge: Im Laufe des Jahres 2023 habe sich diese von 17,2% im Q3 2022 auf 7,6% im Q3 2023 reduziert. Für das Gesamtjahr 2023 würden Bloomberg-Analyst:innen von einer operativen Marge von 9,7% ausgehen. Im Jahr 2024 solle sie auf 11,3% ansteigen.Laut Schätzungen solle der Robotaxi-Markt im Jahr 2030 eine Größe von beachtlichen USD 45,7 Mrd. erreichen. Mit ihrem KI-betriebenen Autopiloten erwarte sich Tesla Anteile an diesem lukrativen Markt. Das sogenannte "Full Self Driving"-Assistenzsystem von Tesla befinde sich in der Betaversion, welche bereits seit drei Jahren von Nutzer:innen, nicht ganz unumstritten, getestet werden könne. Nun sei dieses Assistenzsystem, vorerst nur in den USA und in Kanada, um die Funktion "Autosteer on City Streets" erweitert worden, womit neben Landstraßen und Autobahnen nun auch in den Städten weitgehend autonom gefahren werden könne. Für die Weiterentwicklung der KI spiele die Masse an gesammelten Daten eine wesentliche Rolle. Mit über 500 Mio. Meilen an gesammeltem Datenmaterial zum Trainieren der KI sei Tesla diesbezüglich der Konkurrenz wortwörtlich meilenweit voraus.Hauptziele für die Zukunft seien gemäß dem Unternehmen weiterhin die Senkung der Kosten pro Fahrzeug, die Generierung von Cash bei gleichzeitiger Maximierung des Auslieferungsvolumens sowie Investitionen in KI und andere Wachstumsprojekte. Die Produktionskosten pro Elektroauto (COGS) seien laut Tesla auf USD 37.500 gesunken. In der Zusammenfassung werde außerdem der humanoide Tesla-Roboter Optimus erwähnt, der derzeit mittels KI-Training für einfache Aufgaben vorbereitet werde. Auch Fortschritte bei der Elektroauto-Plattform der nächsten Generation seien erzielt worden.Zusammenfassend lasse sich festhalten, dass Tesla schon ein wenig mit den Verkaufspreisen spielen müsse, um sein starkes Wachstum beizubehalten. Die Margen würden in der Folge schrumpfen, der Gewinn bleibe aber außergewöhnlich hoch. Noch höher sei bloß die Bewertung aufgrund der Kursanstiege seit Jahresbeginn.Unsere Empfehlung zur Tesla-Aktie nehmen wir daher auf dem aktuellen Kursniveau auf "halten" zurück, wenngleich wir das Kursziel auf USD 250 nach oben hin anpassen, so Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: