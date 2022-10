Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

214,95 EUR -5,45% (20.10.2022, 08:47)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

225,65 EUR +1,17% (19.10.2022)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

222,04 USD +0,84% (19.10.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (20.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der E-Autobauer Tesla habe nach Börsenschluss in den USA nun seine Zahlen zum vergangenen Quartal veröffentlicht. Bekannt seien schon die Auslieferungen gewesen, die bereits Anfang des Monats veröffentlicht worden seien. Die Aktie stehe nachbörslich bereits unter Druck.Tesla habe im abgelaufenen Quartal zwar beim bereinigten Gewinne je Aktie mit 1,05 Dollar die Erwartungen von 0,99 Dollar klar übertreffen können. Allerdings habe man beim Umsatz gepatzt: Statt die von den Experten prognostizierten 21,96 Milliarden Dollar habe der Konzern nur 21,45 Milliarden Dollar geliefert. Der Nettogewinn von Tesla für das dritte Quartal habe 3,3 Milliarden Dollar erreicht, wobei die Bruttomargen im Automobilbereich mit 27,9 Prozent genau auf dem Niveau des zweiten Quartals 2022 gelegen hätten.Im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres habe Tesla einen Gewinn von 1,62 Milliarden Dollar erzielt. Der Umsatz im Automobilbereich habe sich auf 18,69 Milliarden belaufen, was einem Anstieg von 55 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspreche.Das Unternehmen habe zuvor berichtet, dass die Auslieferungen für das am 30. September endende Quartal 343.000 und die Fahrzeugproduktion 365.000 erreicht hätten. Die Auslieferungen seien die größte Annäherung an die von Tesla gemeldeten Verkäufe. Die Aktien seien seit diesem Wochenendbericht am 2. Oktober um mehr als 17 Prozent gefallen. Im Laufe des Quartals habe sich Tesla mit steigenden Rohstoff- und Energiepreisen, Problemen bei der Auslieferung von Fahrzeugen an Kunden und einer hohen Fluktuation in der Führungsetage konfrontiert gesehen, zu der auch der Weggang von KI-Chef Andrej Karpathy im Juli gehört habe.Tesla arbeite nun daran, die volle Produktionskapazität in zwei neuen Fabriken in Deutschland und Texas zu erreichen und ein lange verzögertes Versprechen einzulösen, Tesla-Autos ohne neue Hardware, sondern nur mit Software-Updates selbstfahrend zu machen. Musk habe versprochen, dass Tesla im Dezember dieses Jahres mit der Auslieferung des Semi, eines schweren, rein elektrisch betriebenen Lkw, beginnen werde.In einer ersten Reaktion gebe die Aktie vier Prozent nachbörslich ab. Denn die Marge und das verfehlte Umsatzziel würden die Anleger enttäuschen. Die Aktie dürfte ihren Abwärtstrend damit erstmal fortsetzen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link