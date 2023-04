Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

164,84 EUR -1,88% (19.04.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

180,59 USD -2,02% (19.04.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (19.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Elektroautobauer habe am heutigen Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Dabei habe Tesla die Marktschätzungen für die Bruttomarge verfehlt. Die Gesamtbruttomarge habe bei nur 19,3% gelegen, erwartet worden seien 22,4%. Die Aktie sei nachbörslich deutlich ins Minus gerutscht. Finanzchef Zachary Kirkhorn habe noch im Januar versprochen, dass Tesla Margen von 20% und einen durchschnittlichen Verkaufspreis von 47.000 USD für alle Modelle nicht unterschreiten werde.Die niedrige Marge sei die Folge einer aggressiven Preissenkungspolitik. Diese solle die Nachfrage ankurbeln und den steigenden Wettbewerb abwehren. Der Elektrofahrzeughersteller habe die Preise in den USA, China und anderen Märkten seit Ende letzten Jahres mehrmals gesenkt, da Musk gesagt habe, Tesla könne seine branchenführenden Margen opfern, um das Volumenwachstum während einer Rezession voranzutreiben.Analysten würden aber sagen, dass Tesla möglicherweise die Preise weiter senken müsse, unter dem Druck eines anhaltenden Preiskriegs, insbesondere in China, und um die Nachfrage nach seiner alternden Modellpalette zu stützen, selbst wenn seine neuen Fabriken in Berlin und Texas Autos produzieren würden, berichte die Nachrichteagentur Reuters.Die Aktie von Tesla habe bereits im regulären Handel gut 2% nachgeben. Der nachbörsliche weitere Kursrücksetzer lasse das Papier nun in die Nähe der 90-Tage-Linie fallen. Knapp darunter verlaufe zudem das März-Tief. Diese Unterstützungszone sollte nun verteidigt werden, solle sich das charttechnische Bild nicht weiter eintrüben. Anleger sollten an Bord bleiben, sich jedoch weiter mit einem Stopp bei 130 Euro (circa 142,40 USD) nach unten absichern, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: