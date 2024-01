Das erfolgsverwöhnte Tesla-Management als auch die Aktionäre müssten sich in den nächsten beiden Jahren auf schwächere Wachstumsraten einstellen.



2024 sei eher als Übergangsjahr vor dem Produktionsstart des neuen Modells in der zweiten Jahreshälfte 2025 zu sehen.



Auf der anderen Seite sei Tesla Vorreiter in Sachen Elektromobilität und weise trotz der hohen Preisnachlässe noch immer extrem hohe Margen im Vergleich zu vielen anderen Autobauern auf. Hinzu komme die Revolution im Bereich der Fahrzeugproduktion und Software, allen voran das Thema Künstliche Intelligenz. Mit Dojo, Teslas Supercomputer, könnte Full Self-Driving (FSD) auf einen neue Ebene gehoben werden. Hier muss Tesla allerdings schnellstmöglich liefern, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.01.2024)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vor wenigen Tagen habe Tesla mit den Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 als erstes Unternehmen der "Magnificent 7" die Berichtssaison eröffnet. Der Druck auf Elon Musk sei ohnehin groß gewesen. Nach der Vorlage der Daten sei dieser weiter gestiegen.Mit den Finanzkennziffern für das abgelaufene Quartal habe Tesla die Erwartungen der Experten verfehlt. Ein Absatzziel für dieses Jahr habe es nicht gegeben, aber das Eingeständnis, dass die Auslieferungen merklich langsamer wachsen würden.Firmenchef Elon Musk habe dennoch ein rosiges Bild von der Zukunft gezeichnet: Tesla sei nur zwischen zwei Wachstumswellen, entwickele ein "revolutionäres" Produktionssystem und könne zum wertvollsten Unternehmen der Welt werden. Analysten und Anleger hätten die Aussagen allerdings nicht beeindrucken können und die Aktie auf Talfahrt geschickt.Jefferies-Analyst, Philippe Houchois, gehe davon aus, dass ein sich abschwächendes Wachstum bis 2026 Druck auf die Konsensschätzungen ausüben werde. Analyst Joseph Spak von der Schweizer Bank UBS sehe wenig Gründe, warum Investoren neue Positionen aufbauen oder bestehende aufstocken sollten.Noch pessimistischer habe sich Analyst Ryan Brinkman von JP Morgan geäußert. Die Ergebnisse des Elektroautobauers seien das sechste Quartal in Folge schlechter als erwartet ausgefallen, habe Brinkman geschrieben. Gleichzeitig habe er seine Prognosen für den um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie für 2024 und 2025 reduziert. Sein Kursziel laute 130 Dollar.Auch Kingsley Jones, CIO und Gründer der Boutique-Beratungsfirma Jevons Global, habe sich in einem Interview auf CNBC aufgrund der zunehmenden Konkurrenz durch chinesische Elektroautohersteller negativ zur Tesla-Aktie geäußert.Tesla werde in den Vereinigten Staaten wahrscheinlich unter Margendruck geraten, wenn es nicht gelinge, sowohl die Preise als auch die Kosten zu senken, so Jones weiter. Jones bevorzuge Teslas chinesischen EV-Rivalen BYD, den er als seinen Top-EV-Tipp bezeichne.Ganz andere Töne habe Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer angeschlagen. "Tesla überraschte erneut. Trotz katastrophaler Auslastung der Produktionskapazität 8,2% EBIT Marge im vierten Quartal zu machen, zeigt, wie groß der Effizienz-und Kostenvorteile im Tesla Manufacturing System sind. Tesla hat die Produktionswelt neu erfunden und das wird die gesamte Branche verändern", so Dudenhöffer gegenüber dem "Aktionär".Wenig überraschend und doch hätte man sich das früher erwartet: Tesla habe einen konkreten Termin für das NextGen-Fahrzeug genannt. "2025 soll die Produktion starten. Damit können wir im Frühjahr oder Sommer dieses Jahr mit der Vorstellung des neuen Tesla Models rechnen, das bei einem Preis von 25.000 USD starten soll. Das braucht Tesla unbedingt, um die angepeilten 15 bis 20 Millionen Fahrzeug jährlich zu produzieren und abzusetzen und vor allem, um chinesischen Unternehmen preislich etwas entgegensetzen zu können", sage Zukunftsforscher Mario Herger gegenüber dem "Aktionär"."Wobei man auch ehrlich sagen muss, dass die chinesischen Autobauer auch sehr unterschiedlich sind. Nicht alle haben die Finanzkraft, um einen Preiskampf lange durchzustehen und die Produkt- und Funktionsbreite anzubieten, da hat Tesla einige Vorteile. BYD hat sich als formidabler Konkurrent herauskristallisiert", ergänze Mario Herger.