Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Oppenheimer:Oppenheimer nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Oppenheimer glaube, dass die Story von Tesla mit dem Hinweis des US-Elektroautobauers auf den Gegenwind für die Margen und der Charakterisierung von 2024 als Übergangsjahr, von der Ausführung seiner AI-Vision abhänge, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Das Management habe Dojo als ein Projekt mit "großem Risiko und großer Belohnung" hervorgehoben und angedeutet, dass es sein KI-Programm durch laufende Hardwarekäufe von NVIDIA absichere. Tesla habe auch auf eine vollständige Überarbeitung seiner FSD-Softwarearchitektur hingewiesen, um die Beschleunigung der Entscheidungsfindung und der Lernzyklen zu unterstützen. Während Oppenheimer glaube, dass Tesla Fortschritte bei der Kostenreduzierung und der Verbesserung der KI-Plattform mache und gleichzeitig freien Cashflow generiere, bleibe die Zeit bis zur Monetarisierung seiner KI-Expertise zusammen mit seinem Fahrzeug für den Massenmarkt mindestens noch zwei, drei Jahre entfernt. Da das Analysehaus seine Schätzungen gesenkt habe, bleibe Oppenheimer an der Seitenlinie und erwarte, dass die mäßigen Erwartungen der Investoren die Tesla-Aktie belasten würden.Oppenheimer hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "perform"-Rating für die Tesla-Aktie bestätigt. (Analyse vom 25.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:171,88 EUR -9,90% (25.01.2024, 16:20)