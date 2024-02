Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

170,62 EUR -1,51% (01.02.2024, 17:03)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

185,47 USD -0,97% (01.02.2024, 16:49)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (01.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie sei im noch jungen Börsenjahr 2024 sicherlich eine der großen Enttäuschungen, nicht zuletzt wegen der schwachen Q4-Zahlen. Viele Anleger dürften sich an der Marge gestört haben, die deutlich eingebrochen sei. Einige potenzielle Käufer dürften aber auch wegen sinkender Gebrauchtwarenpreise abgewartet haben.Zunächst das Positive: Beflügelt von den Preisnachlässen habe Tesla im Geschäftsjahr 2023 mit rund 1,85 Millionen abgesetzten Fahrzeugen einen neuen Auslieferungsrekord markiert. Doch neben den Margenproblemen hätten sich die Rabatte auch anderweitig negativ bemerkt gemacht.Konkret hätten die massiven Rabatte auf Neuwägen auch auf den Gebrauchtwagenmarkt durchgeschlagen. Wie Charlie Bilello, Chef-Stratege beim Vermögensverwalter Creative Planning, in einem Beitrag auf X (ehemals Twitter) mitgeteilt habe, sei der durchschnittliche Verkaufspreis eines gebrauchten Tesla seit Juli 2022 um beinahe die Hälfte gefallen.Die Auswirkungen dieser Entwicklung hätten sich bereits Ende letzten Jahres gezeigt. So habe SIXT ( ISIN DE0007231326 WKN 723132 ) im Dezember letzten Jahres mitgeteilt, die Partnerschaft mit Tesla zu beenden und zukünftig keine Stromer des US-Konzerns zu kaufen. Als Grund habe der Autovermieter die "unkalkulierbare" Preispolitik Teslas genannt - die Restwerte der Autos würden aufgrund der Nachlässe deutlich fallen. Auch potenzielle Privatkunden dürften sich beim Kauf eines neuen Tesla zurückhalten, sowohl wegen des Preisverfalls als auch weil gebrauchte Modelle attraktiver würden.Anleger bleiben vorerst an der Seitenlinie, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link