Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (30.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die VW-Marke Porsche habe ihren vollelektrischen Macan vorgestellt, der noch dieses Jahr ausgeliefert werde. Ein erster Vergleich zu Tesla zeige viele Vorteile des neuen Autos. Auch in der Peer-Betrachtung der Aktienbewertung gebe es klare Sieger.Das Tesla Model Y sei ein weltweiter Erfolg, an dem sich auch Porsche messen lassen müsse. Genau das habe das Elektroauto-Portal "insideevs" getan. Man sei "überrascht" wie ähnlich sich diese beiden dynamischen Autos seien.Porsche habe den E-Macan mit einer 100-kWh-Batterie vollgepackt, um den Bruttowert des Model Y (82 kWh) zu übertreffen. Zwar sei der Porsche damit schwerer, aber dennoch schneller im Sprint. Auch bei der Reichweite liege Porsche laut WLTP mit bis zu 612 Kilometern klar vor den 533 Kilometern des Tesla Model Y Long Range.Natürlich halte wie beim Taycan auch beim Macan die 800-Volt-Technologie Einzug, was Schnellladen mit bis zu 270 kW ermögliche, während das Model Y mit seinem 400-Volt-System auf immerhin bis zu 210 KW komme. Zur Porsche Driver Experience gehöre erstmals auch ein Head-up-Display mit Augmented-Reality-Technologie. "Wir heben den Macan auf ein völlig neues Niveau", verspreche VW-CEO Oliver Blume im der Weltpremiere in Singapur.Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link