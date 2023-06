Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (16.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Autobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Aktie von Tesla habe sich seit dem Jahresanfang extrem stark entwickelt. Zuletzt habe sich der Aufwärtstrend noch einmal beschleunigt. Bei 261,57 Dollar erreiche die Aktie am Mittwoch ein neues Jahreshoch. Am Donnerstag sei dem Papier allerdings etwas die Luft ausgegangen. Das Papier sei mit einem leichten Minus bei 255,90 Dollar aus dem Handel gegangen.Das übergeordnete Bild bleibe aber ganz klar stark. Und auch Sorgen, dass in Grünheide die Produktionsziele möglicherweise nicht erreicht werden könnten, habe Tesla ausgeräumt. Der US-Elektroautohersteller setze in seiner Fabrik in Grünheide weniger Leiharbeiter ein und habe Sonderschichten gestrichen, habe es zuletzt geheißen. "Die Gigafactory Berlin-Brandenburg befindet sich weiterhin erfolgreich im Hochlauf", habe das Unternehmen am Donnerstag daraufhin der Deutschen Presse-Agentur mitgeteilt.Beim Hochlauf seien wie branchenüblich Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer eingesetzt worden. "Diese Dienstleistung wird zukünftig weiterhin benötigt, jedoch in einem geringeren Umfang." Eine Größenordnung habe das Unternehmen nicht angegeben. Tesla werde aber auch weiterhin mit einer großen Anzahl Leiharbeiter weiterarbeiten. "Business Insider" habe am Donnerstag über Tesla berichtet.Der US-Autobauer habe in Grünheide bei Berlin auch Sonderschichten an Samstagen herausgenommen. "Die außerplanmäßigen Sonderschichten für das zweite Quartal werden nicht benötigt, da wir unsere Produktionsziele auch ohne die zusätzliche Samstagsarbeit erreichen werden", habe das Unternehmen auf Anfrage mitgeteilt.Tesla stelle seit vergangenem März in Grünheide bei Berlin Elektroautos her. Das Ziel der ersten Ausbaustufe, 500.000 Autos pro Jahr zu produzieren, sei bisher noch nicht erreicht worden. Tesla fertige mit rund 10.000 Beschäftigten pro Woche etwa 5.000 Fahrzeuge, das seien hochgerechnet 250.000 im Jahr. Das Unternehmen wolle das Werk ausbauen und die Kapazität auf eine Million Autos im Jahr verdoppeln.Seit der Empfehlung des "Aktionär" Anfang Januar notiere die Tesla-Aktie mittlerweile 112 Prozent im Plus. Die Aussichten würden gut bleiben, auch charttechnisch stünden die Ampeln trotz der jüngsten Verschnaufpause weiter auf Grün.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.06.2023)Mit Material von dpa-AFX