XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

701,10 EUR -0,86% (14.07.2022, 12:20)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

711,12 USD +1,70% (13.07.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (14.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Das zermürbende Hickhack um den Twitter-Deal habe auch der Tesla-Aktie zugesetzt. Sie komme noch immer nicht vom Fleck und konsolidiere somit weiter auf niedrigem Niveau. Zumindest laufe es mit dem Zulieferer Panasonic Energy. Batterieverbesserungen und Investments seien geplant. Das japanische Unternehmen habe am Mittwoch bekanntgegeben, dass es Kansas als Standort für ein neues Batteriewerk ausgewählt habe.Die Ankündigung komme zum richtigen Zeitpunkt. Elon Musk habe kürzlich erklärt, dass Tesla Probleme habe, die Produktion seiner eigenen Batterien hochzufahren. Er habe die neuen Tesla-Fabriken in Texas und Berlin als "gigantische Geldverbrennungsanlagen" bezeichnet, die Milliarden von Dollar verlieren würden.Panasonics Werk könne Tesla über die Batterie-Problematik hinweghelfen. Die Ankündigungen hätten der Tesla-Aktie aber keine neuen Impulse liefern können. Sie konsolidiere weiterhin um die 700-USD-Marke. Langfristig würden die Aussichten hier zwar gut bleiben, der charttechnische Befreiungsschlag lasse jedoch weiter auf sich warten. Neueinsteiger sollten daher deutliche Kaufsignale abwarten, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.07.2022)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:701,30 EUR /0,85% (14.07.2022, 12:33)