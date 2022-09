Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

277,30 EUR +0,07% (07.09.2022, 11:04)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

277,30 EUR +0,87% (07.09.2022, 10:48)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

274,53 USD +1,76% (06.09.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (07.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Elektroautoherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla habe die Lieferzeiten für die Modelle 3 und Y in China reduziert. Das dürfte mit dem wahrscheinlichen Ausbau des Werks in Shanghai zusammenhängen. Auch aus diesem Grund erwarte ein Analyst jetzt steigende Produktionszahlen und ein Rekordquartal. Weitere Experten hätten sich ebenfalls positiv zu dem Autobauer geäußert.Trip Chowdhry von Global Equities Research rechne damit, dass Tesla im vierten Quartal mindestens 500.000 Fahrzeuge ausliefern werde. Seine Schätzungen begründe er mit dem Hochlaufen der Giga Factories in Grünheide und vor allem in Texas, aber eben auch dem Ausbau des Werks in Shanghai. Aus Shanghai sollten in den letzten drei Monaten des Jahres Chowdhrys Kalkulationen zufolge knapp 250.000 Teslas kommen.Am Dienstag habe sich mit Rod Lache ein weiterer Analyst zu Wort gemeldet. Der Experte von Wolfe Research gehe davon aus, dass sich dank des Inflation Reduction Act der Anteil von Elektrofahrzeugen an den Neuwagenverkäufen in den USA von zehn auf zwanzig Prozent bis 2025 verdoppele. Daher habe Lache seine Kaufempfehlung für Tesla bestätigt und erstmals ein Kursziel ausgegeben, welches er auf 360 Dollar beziffere.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe ebenfalls ihre Kaufempfehlung für den E-Auto-Pionier bestätigt. Aufgrund seiner Führungsposition bei Elektrofahrzeugen einschließlich seiner vertikalen Integration und der engen Verknüpfung von Hardware und Software sei Tesla gut positioniert, um von der langfristigen Verlagerung zu Elektrofahrzeugen zu profitieren. Das Kursziel habe Goldman-Experte Mark Delaney bei 333,33 Dollar belassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: