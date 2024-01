Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

219,60 EUR +0,50% (04.01.2024, 16:23)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

241,2963 USD +1,19% (04.01.2024, 16:08)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (04.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroauto-Herstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie habe am Mittwoch ordentlich unter Druck gestanden. Mit einem Minus von gut vier Prozent habe sie zu den fünf schwächsten Werten des Tages im NASDAQ 100 gezählt. Zum US-Handelsstart heute sei eine leichte Entspannung zu erwarten. Knapp ein Prozent gehe es in der Vorbörse nach oben auf 240,35 Dollar.Die Auslieferungszahlen von Tesla für das vierte Quartal seien Dienstag noch recht gut angekommen, sie hätten die Markterwartungen geschlagen. Jedoch sei Tesla mit 484.507 Fahrzeugen hinter den chinesischen Rivalen BYD zurückgerutscht, der für das vierte Quartal 526.409 E-Autos verkauft habe.Analyst Emmanuel Rosner von der Deutschen Bank habe in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Zahlen zu den Fahrzeugauslieferungen als solide und über seinen Erwartungen liegend bezeichnet. Mit Blick auf 2024 sehe er aber nach wie vor erhebliche Risiken für die Gewinnerwartungen an Tesla. Gründe seien ein wesentlich schwächerer Volumen-Ausblick als am Markt angenommen, ferner der Preisdruck und die Auswirkungen auf die Margen durch den Cybertruck sowie höhere Steuern in China, so Rosner. Deutsche Bank Research habe das Rating für Tesla auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Dollar belassen.Auch die Analysten von RBC hätten ihre Kaufempfehlung bestätigt. Die kanadische Bank habe das Votum für Tesla auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 Dollar belassen.DER AKTIONÄR rate derzeit den Anlegern, an der Seitenlinie zu bleiben. Vor allem die nach wie vor sehr hohe Bewertung bereite Kopfzerbrechen. Und auch charttechnisch sei der Titel nach dem jüngsten Rücksetzer wieder leicht angeschlagen. Die Tesla-Aktie sei unter die 38-Tage-Linie gerutscht. Bei rund 230 Dollar warte nun die 200-Tage-Linie. Diese sollte unbedingt verteidigt werden, soll sich das charttechnsiche Bild nicht weiter eintrüben, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.01.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link