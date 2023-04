Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (04.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Vor rund einem Monat habe Tesla konkrete News zu seinen Fahrzeugen der nächsten Generation gebracht. Die Produktionskosten sollten um bis zu 50 Prozent gedrückt und damit ein Stromer für unter 25.000 Dollar realisiert werden. Gebaut werden solle das Modell hauptsächlich in der neuen Gigafabrik in Mexiko. Doch laut einem Medienbericht falle das Vorhaben deutlich größer aus als zunächst angenommen.Konkret habe das chinesische Tech-Magazin 36kr berichtet, dass Tesla einen Plan zum Kapazitätsausbau verfolge, der eine jährliche Produktion von vier Millionen Autos ermögliche. In dem Bericht vom Dienstag berufe sich 36kr auf mehrere Insider. Bei dem Billig-Stromer handele es sich um eine Einstiegsvariante des Model Y.Die nordamerikanischen Tesla-Werke würden laut Bericht eine Kapazität von zwei Millionen Einheiten übernehmen. Der Hauptteil entfalle dabei auf das sich aktuell im Bau befindliche Werk im mexikanischen Monterrey.Die Gigafactorys in Grünheide und Shanghai würden dem Bericht zufolge jeweils eine Million Einheiten beitragen.Bei den Plänen handle es sich aktuell noch um Zukunftsmusik. Allerdings würden sie nach zuvor mehreren leeren Ankündigungen nun konkrete Züge annehmen, etwa mit dem Werk in Mexiko. Die Tesla-Aktie sei zuletzt infolge der Auslieferungszahlen für das erste Quartal unter Druck geraten. Anleger würden sich aufgrund schwächer als erwartet ausgefallener Zahlen vor weiteren Preissenkungen sorgen. DER AKTIONÄR bleibe jedoch auch aufgrund der starken Margen weiterhin zuversichtlich. (Analyse vom 04.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link