Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

245,35 EUR -0,20% (13.10.2023, 15:52)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

256,52 USD -0,91% (13.10.2023, 15:37)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (13.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Verkäufe von Elektroautos in den Vereinigten Staaten seien im dritten Quartal zum ersten Mal auf über 300.000 Einheiten geklettert. Gute News für die E-Mobility-Szene rund um Trendsetter Tesla. Die Firma von Elon Musk jedoch habe bei den aktuellsten Daten nicht so gut abgeschnitten wie erwartet. Der Marktanteil von Tesla sei im dritten Quartal zurückgegangen.Der Marktanteil von Branchenführer Tesla sei im dritten Quartal in den USA auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen gesunken. Das habe Cox Automotive am Donnerstag berichtet.Tesla komme damit nur noch auf einen Marktanteil von rund 50 Prozent, verglichen mit 62 Prozent im ersten Quartal. Und das trotz des Preiskampfs, der von Elon Musk angezettelt worden sei, um die Verkäufe seiner Elektroflitzer zu steigern.Allerdings könnte das Unternehmen den Abwärtstrend mit der Markteinführung seines Elektro-Pick-ups Cybertruck drehen. Der lang ersehnte Truck werde wohl noch im laufenden Quartal an Kunden ausgeliefert, so das Marktforschungsunternehmen Cox Automotive.Die Gesamtverkäufe von Elektroautos seien im dritten Quartal um fast 50% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen und hätten einen Rekordwert von 7,9% der Gesamtverkäufe der Branche ausgemacht, so der Bericht.Gehe es nach dem Expertenteam von Jefferies, so schwinde der Vorsprung von Tesla im Rennen um die Pole Position im Markt für Elektroautos. "In den letzten Monaten hat sich die Entwicklung der Fundamentaldaten von Tesla ein wenig so angefühlt, als würde man der Farbe beim Trocknen zusehen", habe Analyst Philippe Houchois in einer Studie geschrieben. "Eine weitere Margenerosion im dritten Quartal und ein unsicheres Wachstum im Jahr 2024 werfen immer noch die Frage auf, ob Teslas früherer Gewinnvorsprung strukturell bedingt war oder eine zeitliche Differenz darstellt", habe der Experte ergänzt.Der Fokus liege vorerst auf den Finanzergebnissen, die Tesla am 18. Oktober bekannt gegeben werde. Analysten würden hierbei in erster Linie auf die Entwicklung der Margen blicken. Anleger würden neben den Zahlen Updates zum Cybertruck und der Full Self-Driving-Technologie (FSD) erwarten.Die Tesla-Aktie ist eine Halteposition, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Nach unten sichere ein starker Support bei 235,35 Dollar ab. (Analyse vom 13.10.2023)