Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

232,10 EUR -1,65% (22.06.2023, 10:49)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

259,46 USD -5,46% (21.06.2023)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (22.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Mittwoch habe die Tesla-Aktie nach der zuvor beeindruckenden Rally deutlich nachgegeben. Mit einem Minus von 5,5 Prozent sei das Papier aus dem Handel gegangen. Die einfache Erklärung für den Rücksetzer: Anleger hätten nach der zuletzt starken Performance Gewinne mitgenommen. Dazu habe zuletzt auch die britische Bank Barclays geraten.Analyst Dan Levy habe in seiner am Mittwoch erschienenen Studie geschrieben, es sei Zeit für Gewinnmitnahmen. Dementsprechend habe der Experte auch seine Kaufempfehlung kassiert und führe die Aktie nun mit "halten". Gleichzeitig habe Levy aber gleichzeitig das Kursziel um 40 Dollar erhöht und sehe die Aktie mit 260 Dollar ungefähr auf dem jetzigen Niveau als fair bewertet an.Die jüngste Rally sei vor allem durch die KI-Fantasie sowie die Öffnung des Ladenetzwerks für andere Marken beflügelt worden, so Levy. Im Zuge der positiven Nachrichten hätten Anleger jedoch die Fundamentaldaten aus den Augen verloren.Langfristig biete sich Anlegern mit der Tesla-Aktie dennoch eine klare Chance. Der Konzern bleibe unter den Autobauern einer der Profiteure der Elektrifizierung, führe der Barclays-Experte aus. Für neue Euphorie könne Ende 2024 und 2025 der Budget-Stromer Model 2 sorgen.Die langfristigen Aussichten bleiben nach Ansicht des "Aktionär" jedoch gut, weshalb bereits investierte Anleger die Gewinne laufen lassen und den Stopp bei 195 Euro beachten, so Julian Weber. (Analyse vom 22.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link