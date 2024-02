Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

186,44 EUR +1,22% (28.02.2024, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

202,04 USD +1,16% (28.02.2024, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (29.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Automobil-Sektor befinde sich schon länger im Umbruch. Insbesondere die Mobilitätswende hin zu mehr Elektroautos sei eine große und schwierige Herausforderung für die Branche. Hier trenne sich zunehmend die Spreu vom Weizen und der Pionier Tesla werde immer mehr vom chinesischen Konkurrenten BYD bedrängt.Während Apple Insidern zufolge das Prestigeprojekt eines eigenen Elektroautos auf Eis gelegt habe, habe Tesla-CEO Elon Musk nun neue Details zum geplanten Roadster veröffentlicht. Das neue Modell mit vier Sitzen sei ursprünglich Ende 2017 angekündigt worden, mit einem angepeilten Starttermin im Jahr 2020. Die mit Spannung erwartete Markteinführung sei aufgrund von Pandemiekomplikationen und der branchenweiten Lieferkettenkrise verschoben wordenDie Tesla-Aktie versuche indes weiterhin die nachhaltige Trendwende zu meistern. Nach den Zahlen Ende Januar sei der Titel zunächst abgesackt und bisher in einer Range zwischen der psychologisch wichtigen 200-USD-Marke auf der Oberseite gependelt, die als Widerstand fungiere, und der Unterstützung in Form der 175-USD-Marke. Am Mittwoch habe sich der Kurs über der 200-USD-Marke gehalten, was ein gutes Zeichen sei. Gelinge im Anschluss auch der Gap-Close bei rund 207 USD, stünden die Chancen für eine nachhaltige Erholung gut.Der Wettbewerb zwischen den beiden Autobauern nehme weiter zu. Tesla bleibe jedoch der Vorreiter in Sachen Elektromobilität und weise trotz der hohen Preisnachlässe noch immer extrem hohe Margen im Vergleich zu vielen anderen Autobauern auf. Anleger sollten beide Aktien auf dem Schirm haben. Aktuell habe Tesla noch die Nase vorn, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: