Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse der Deutschen Bank:Die Analysten der Deutschen Bank stufen die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) weiterhin mit "buy" ein und heben das Kursziel von 200 USD auf 230 USD an.Tesla werde voraussichtlich am kommenden Wochenende die Auslieferungs- und Produktionszahlen für das zweite Quartal vorlegen, und die Analysten hätten die Schätzung für die Auslieferungen im zweiten Quartal auf 448.000 Einheiten angehoben, was das sequenzielle Volumenwachstum nach den Preissenkungen widerspiegele, wobei China besonders stark gewesen sei. Der Q2-Umsatz des Unternehmens werde aufgrund des besseren Volumens auf 24 Mrd. USD angehoben, ein leichter Anstieg von 23,5 Mrd. USD. Über das Quartal hinaus sähen die Analysten immer noch das Risiko weiterer Preissenkungen für den Rest des Jahres und bis ins Jahr 2024. Darüber hinaus bleibe die längerfristige Geschichte von Tesla "sehr intakt und klassenbestens".Die Analysten der Deutschen Bank stufen die Tesla-Aktie weiterhin mit dem Rating "buy" ein. (Analyse vom 26.06.2023)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:234,45 EUR -0,45% (26.06.2023, 16:21)NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:257,88 USD +0,50% (26.06.2023, 16:07)