Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

306,35 EUR +1,01% (15.09.2022, 16:06)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

305,75 EUR +0,84% (15.09.2022, 15:50)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

306,04 USD +1,13% (15.09.2022, 15:51)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (15.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Elektroautoherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla habe erneut rechtlichen Ärger wegen seiner unter Namen wie "Autopilot" und "Full Self-Driving" vermarkteten Fahrassistenzprogramme bekommen. Das Brokerhaus Canaccord scheine dies nicht im Geringsten zu stören und empfehle die Aktie zum Kauf.Eine US-Kanzlei habe am Mittwoch Klage im Auftrag eines Tesla-Besitzers eingereicht, der dem Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk irreführende Werbeversprechen vorwerfe. Tesla habe die Öffentlichkeit beim Bewerben der Programme getäuscht, heiße es in der Klage. Der Hersteller habe seit 2016 suggeriert, dass seine Technologien für selbstfahrende Autos schon voll funktionsfähig seien oder kurz davor stünden.Die Experten von Canaccord würden sich von der Klage nicht abschrecken lassen und die Aktie zum Kauf empfehlen. Tesla sei gut positioniert, um die Herausforderungen in der Lieferkette zu meistern und Batteriematerialien zu sichern, so Canaccord-Analyst George Gianarikas."In den letzten Jahren hat Tesla daran gearbeitet, die Versorgung mit Batteriematerialien durch direkte Partnerschaften mit den Herstellern von Lithium, Kobalt und Nickel zu sichern. Dadurch war Tesla in der Lage, die globale, fortlaufende Krise in der Lieferkette besser zu bewältigen als seine Konkurrenten", habe Gianarikas ergänzt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: