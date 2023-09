Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

242,25 EUR +0,98% (22.09.2023, 11:24)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

255,70 USD -2,62% (21.09.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (22.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Anfang letzter Woche habe die Tesla-Aktie zu einem großen Kurssprung angesetzt. Hintergrund sei eine Morgan Stanley-Studie gewesen, die viel KI-Fantasie zur Story des Autobauers beigesteuert habe. Am Mittwoch habe sich Star-Investorin Cathie Wood zum Autobauer geäußert und ihn sogar als "größte KI-Chance der Welt" betitelt. Doch stimme das und was stecke hinter diesen Aussagen?Wood beziehe sich dabei auf Teslas Supercomputer Dojo, in dessen Entwicklung bis Ende 2024 eine Milliarde Dollar fließen solle. Kürzlich sei der erste Rechner von diesem in Betrieb genommen worden. Dojo verwerte die Kamera- und Fahrdaten von sämtlichen Teslas, die sich auf der Straße befänden, verarbeite diese mittels KI und solle so das autonome Fahren der Stromer entwickeln. Letztendlich solle so auch der Traum von Musks Robotaxi-Flotte ermöglicht werden.Wood jedenfalls sehe im autonomen Fahren, das bei Tesla eben durch künstliche Intelligenz vorangetrieben werde eine Mega-Chance. In einem CNBC-Interview habe die Managerin des Ark-Fonds erklärt, dass das erste Unternehmen, das Menschen am schnellsten und sichersten von A nach B bringe, wahrscheinlich der größte Gewinner in diesem Bereich sein werde. In den USA sei Tesla dabei in der Pole-Position. Interessant sei dabei vor allem die Margenstruktur, so Wood, eine Bruttogewinnspanne von 20 bis 30 Prozent sei möglich.Auch "Der Aktionär" ist für Tesla bullish, allerdings mit einem deutlich konservativeren Kursziel von 325 Euro, so Julian Weber von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: