XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

794,80 EUR +1,64% (22.07.2022, 09:14)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

815,12 USD +9,78% (21.07.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:
A1CX3T

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:
TL0

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:
TSLA

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (22.07.2022/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla: Kurssprung nach Zahlen - ChartanalyseDie Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) hat am gestrigen Donnerstag mit deutlichen Gewinnen auf die am Vorabend veröffentlichten Quartalszahlen reagiert, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Bereits zum Handelsstart an der Wall Street sei es für die Papiere mit 765,32 USD (Vortagesschluss: 742,50 USD) per Gap-Up 3,1% nach oben gegangen. Im weiteren Verlauf hätten die Kurse das Plus dann auf 9,8% ausgebaut, wobei mit dem Tagesschluss bei 815,12 USD auch die runde 800er Marke klar überboten worden sei. Zwar falle die 2022er Bilanz (-22,9%) bislang nach wie vor tiefrot aus, vom Jahrestief bei 620,57 USD, das am 24. Mai markiert worden sei, habe sich die Aktie aber mittlerweile um 31,4% erholen können.Ausblick: Nach der zweimonatigen Oszillation um die 700er Marke habe sich das Chartbild mit dem gestrigen Kurssprung wieder aufgehellt, denn damit sei zeitgleich ein aufsteigendes Dreieck bullish aufgelöst worden.Das Long-Szenario: Oberhalb der runden 800er Barriere hätten die Notierungen nun theoretisch Platz bis zur 100-Tage-Linie bei 827,98 USD. Könne im Anschluss auch die Volumenspitze zwischen 840,00 USD und 850,00 USD überboten werden, wäre ein Hochlauf in Richtung 900er Marke möglich. Aufgrund des markanten Januar-Tops aus dem Vorjahr bei 900,40 USD und der bei 908,34 USD verlaufenden 200-Tage-Linie dürfte diese Hürde im ersten Anlauf allerdings nur schwer zu überwinden sein. Gelinge jedoch der Break, wäre das in der großen Perspektive ein starkes Signal, das zu weiteren Anschlussgewinnen in Richtung 1.000 USD oder der oberen Trendkanalbegrenzung im Bereich von 1.090 USD führen könnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:796,50 EUR -0,23% (22.07.2022, 09:28)