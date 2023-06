Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (15.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Autobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Nach dreizehn Tagen mit Kursgewinnen in Serie sei der Autotitel am Mittwoch mit einem kleinen Minus aus dem Handel gegangen. Nach einer 40-Prozent-Rally innerhalb dieser kurzen Handelsspanne sei ein Rücksetzer allerdings auch zu erwarten gewesen. An den langfristigen Aussichten von Tesla ändere sich derweil nichts.So scheine die Nachfrage wieder anzuziehen. Nach mehreren Preissenkungen zu Jahresbeginn ziehe der E-Autopionier nun jedenfalls die Preise wieder Stück für Stück an. Erst diese Woche habe Tesla den Preis für die Basisversion des Model Y um 250 Dollar auf 47.740 Dollar angehoben. Sicherlich sei das keine weltbewegende Summe, allerdings sei es bereits die dritte Preissteigerung innerhalb der letzten zwei Monate.Einige Experten seien der Ansicht, Tesla versuche die Lieferzeiten seiner Autos stabil zu halten, indem man die Nachfrage über die Preise steuere. Nichtsdestotrotz sei die jüngste Preisanhebung mit Blick auf die in Q1 unter Druck geratene Marge ein gutes Zeichen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: