Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

153,12 EUR -7,11% (20.04.2023, 12:03)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

180,59 USD -2,02% (19.04.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (20.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Am Mittwoch nach US-Börsenschluss habe der US-Elektroautobauer die Q1-Zahlen präsentiert. Zwar sei der Umsatz gesteigert worden, der Gewinn sei aber deutlich eingebrochen. Da der Fokus der Investoren infolge der Preissenkungen v.a. auf den Margen gelegen habe und diese unter Druck geraten seien, habe die Aktie im nachbörslichen Handel 6% abgegeben.Mit einem Ende der Fahrzeug-Rabatte dürfen Anleger allerdings nicht rechnen. Nachdem Tesla im Vorfeld der Zahlen die US-Preise erneut gesenkt habe, habe CEO Elon Musk dieses Vorgehen auf der Pressekonferenz bekräftigt und weitere Nachlässe signalisiert. Niedrigere Gewinne zugunsten höherer Absatzzahlen halte er für die richtige Entscheidung. Der Autobauer könne die Rabatte finanziell verkraften und habe so die Oberhand gegenüber der Konkurrenz.Die Analystenmeinungen bezüglich des Vorgehens und der Auswirkungen auf Tesla würden indes weit auseinandergehen. So habe sich Craig Irwin, Senior Analyst bei Roth Capital, in einem Interview mit CNBC skeptisch bezüglich der Nachfrage gezeigt. Diese sei nicht so stark wie von Musk behauptet. Auch Kunden höherwertiger Fahrzeuge würden sich in der aktuellen wirtschaftlichen Phase nicht ohne Probleme einen Tesla leisten. Gepaart mit wachsender Konkurrenz schaffe dies ein schwieriges Umfeld für Tesla. Das Wachstum von 18% sei überdurchschnittlich, rechtfertige aber nicht die aktuelle Bewertung. Irwin halte die Tesla-Aktie für überbewertet."Der Aktionär" habe bereits im Vorfeld geschrieben, dass es infolge der Tesla-Zahlen bei der Aktie volatiler zugehen könnte. Langfristig dürfte der Elektroauto-Pionier aber als einer der Gewinner des Preiskriegs hervorgehen. Der Verzicht auf höhere Margen erhöhe den Druck auf Konkurrenten und steigere die Nachfrage. Jedoch müssten sich die Rabatte zukünftig deutlicher bei den Absatzzahlen bemerkt machen als im ersten Quartal, in dem der Absatz zwar auf ein Rekordhoch gestiegen sei, das Wachstum zum Vorquartal allerdings relativ gering blieb. Dann dürfte auch die Tesla-Aktie wieder anziehen, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: