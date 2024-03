Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

162,78 EUR +0,51% (07.03.2024, 19:10)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

177,4315 USD +0,50% (07.03.2024, 18:55)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (07.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach den deutlichen Kursverlusten im bisherigen Wochenverlauf könne die Tesla-Aktie auch am Donnerstag kaum von der freundlichen Stimmung an der NASDAQ-Börse profitieren. Die Papiere des Elektroautobauers würden sich quasi unverändert zeigen. Belastend würden neben den schlechten Nachrichten der vergangenen Tage auch kritische Worte von der Citigroup wirken.Das Setup für das erste Quartal sei nach wie vor herausfordernd, da die Erwartungen noch immer hoch seien, so die Citigroup. Bei Tesla bleibe die Bank weiterhin an der Seitenlinie, da man auf einen überzeugenderen Einstiegszeitpunkt warten werde.Im Wochenverlauf habe die Tesla-Aktie bereits deutlich an Wert verloren. So seien die Verkäufe in China im Februar stark zurückgegangen, was nicht nur durch das chinesische Neujahrsfest zu begründen gewesen sei. Ein schärferer Wettbewerb, fehlende Einsteigermodelle in der eigenen Produktpalette und deren zunehmendes Alter würden ebenfalls im wichtigen chinesischen Markt belasten.Eine weitere Hiobsbotschaft sei aus Deutschland gekommen, wo es einen Anschlag auf einen Strommast in der Nähe der Fabrik in Grünheide gegeben habe. Dort ruhe der Betrieb bis auf weiteres, was für Tesla einen hohen Schaden bedeute. Werksleiter André Thierig habe zunächst mit einem hohen neunstelligen Euro-Betrag gerechnet, also mehreren hundert Millionen Euro. Da sei er aber noch von einem möglichen Wiederanlauf der Fertigung am kommenden Montag ausgegangen - inzwischen sehe es nach einer weiteren Woche Stillstand aus.Technisch ist die Aktie angeschlagen, ein Einstieg drängt sich deshalb aktuell nicht auf, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zu Tesla in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link