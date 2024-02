Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

190,46 EUR +2,35% (16.02.2024, 11:29)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

200,45 USD +6,22% (15.02.2024, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (16.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroauto-Pioniers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla habe in den vergangenen Wochen einiges an Negativnews einstecken müssen. Nach dem Verlust der Spitzenposition unter den Elektroautobauern im vierten Quartal an BYD seien weitere gefolgt. Zuletzt seien kritische Berichte zur Rostanfälligkeit der neuen Cybertrucks gefolgt.Wie zuletzt berichtet worden sei, sei es wohl um den Korrosionsschutz des Cybertrucks nicht besonders gut bestellt. Einige Besitzer würden klagen, dass ihr Tesla durch Regen Rostflecken entwickle. Ein Nutzer im Cybertruck Owners Forum habe zuletzt Fotos der Oberfläche mit Rostflecken gezeigt, nachdem er das Fahrzeug elf Tage vor seinem Haus geparkt habe. In einem weiteren Beitrag habe ein anderer Nutzer geschrieben, dass der Verkäufer bei der Abholung des Autos gewarnt habe, dass Regen beim Cybertruck Rost verursachen könnte.Die Cybertrucks hätten keine Klarlackschicht auf ihrer Edelstahlkarosserie. Das Fahrzeug erfordere deswegen einen erhöhten Pflegeaufwand. Cybertruck-Besitzer, die das störe, könnten jedoch auf zwei Angebote von Tesla zurückgreifen: einen "Satin Clear Paint Film" und einen "Color Paint Film". Die durchsichtige bzw. farbige Schutzschicht lasse sich Tesla allerdings mit 5.000 respektive 6.000 Dollar extra bezahlen.Derweil sehe es danach aus, dass Kunden auf das Facelift des beliebtestens Tesla Model Y wohl noch etwas länger warten müssten. Dieses dürfte wohl erst 2025 verfügbar sein. Damit könnte der zeitliche Spielraum für den Verkauf bereits produzierter Fahrzeuge erweitert werden.Aus charttechnischer Sicht wäre nun der Sprung über die 38-Tage-Linie ein wichtiges Signal, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link