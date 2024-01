Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (03.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroauto-Herstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie setze auch am Mittwoch ihre jüngste Abwärtsbewegung fort. Konkret lägen die Papiere mit mehr als drei Prozent im Minus und würden damit auf den tiefsten Stand seit Mitte Dezember fallen. Grund dürften einige kritische Analystenstimmen sein - vor allem die J.P. Morgan-Einschätzung steche ins Auge.Das Analysehaus Jefferies etwa habe zwar das Kursziel für Tesla nach den jüngsten Absatzzahlen für das vergangene Quartal von 210 auf 225 US-Dollar angehoben, die Einstufung jedoch auf "hold" belassen. Nach der Vorgabe hätte die Aktie weitere Abwärtspotenzial - ausgehend von jüngsten Notierungen im frühen US-Handel. Er habe seine Umsatz- und Ergebnis-Schätzungen für den Elektroautobauer geringfügig angepasst, so Analyst Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aussichten für 2024 seien aber immer noch ungewiss.Richtig pessimistisch sei indes J.P. Morgan. Die US-Bank habe Tesla nach den Q4-Verkaufszahlen auf "underweight" mit einem Kursziel von 135 US-Dollar belassen und damit rund 100 Dollar beziehungsweise rund 43 Prozent tiefer gegenüber dem aktuellen Kurs im Bereich von 237 Dollar. Der E-Auto-Bauer habe seine Prognose übertroffen und in etwa der Konsensschätzung entsprochen, so Analyst Ryan Brinkman in einer aktuellen Studie. Letztere sei allerdings im Jahresverlauf schon immer weiter gesunken.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: