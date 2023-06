Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (22.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gestern sei auch die Tesla-Aktie im US-Handel deutlich unter Druck geraten. Das sei aber nur ein einzelner Tag gewesen, an dem es mal Gewinnmitnahmen gegeben habe, während der Markt insgesamt schon den dritten Tag hintereinander Schwäche gezeigt habe. Folglich sei die Tesla-Aktie derzeit relativ stark - und liege auch heute schon wieder im mehr als ein Prozent im Plus.Trotzdem würden sich derzeit kritische Analysten-Stimmen mehren. Nach Barclays habe nun auch Morgan Stanley gewarnt. Analyst Adam Jonas stufe Tesla von "kaufen" auf "halten" ab, erhöhe allerdings gleichzeitig sein Kursziel für die Aktie von 200 auf 250 Dollar.So ähnlich schwankend sei auch die Begründung: Tesla sei zwar ein "KI-Nutznießer", aber etwas unrealistische Erwartungen hätten dazu geführt, dass die Aktie nach ihrem Anstieg fair bewertet sei. Zwar sei verständlich, dass Teslas Name in der KI-Diskussion falle, aber generative KI sei doch eine andere Sache als autonomes Fahren. Das solle man nicht alles in einen Topf schmeißen. "Während der Markt vielleicht vom Thema KI träumen möchte, würden wir uns darauf vorbereiten, zum Klang einer Autohupe aufzuwachen", heiße es leicht poetisch von Jonas.Er habe nicht kommen sehen, dass sich Tesla mehr als verdoppeln würde, während der S&P 500 seit Jahresbeginn 14 Prozent zugelegt habe. Morgan Stanley wolle nun zwar nicht das Ende der Rally ausrufen, aber das Chance-Risiko-Verhältnis sei inzwischen nicht mehr günstig, sondern nur noch ausgewogen.Klar, Neueinsteiger sollten sich vielleicht überlegen, ob sie derzeit bei Tesla noch aufspringen möchten, aber wer bei der "Aktionär"-Empfehlung dabei sei, steige noch nicht aus. Die Aktie sei bekannt dafür, in Bullen-Phasen bisweilen unabhängig von fundamentalen Fakten hartnäckig zu steigen und eine regelrechte Kult-Anhängerschaft zu haben.Insofern wäre es eher gewagt, ausgerechnet bei dem gerade wieder relativ trendstarken Wert auf eine Wende zu spekulieren, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 22.06.2023)