Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (16.06.2023/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Global gesehen hat Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) das größte Netzwerk an Ladestationen für Elektro-Autos, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Darüber hinaus seien die Ladestationen am zuverlässigsten und für die Kunden sehr leicht zu bedienen. Genau darum könne es von Vorteil für andere E-Auto-Hersteller sein diese Ladestationen mitzubenutzen, anstatt die gesamte Infrastruktur selbst aufzubauen.Nach Ford ( ISIN US3453708600 WKN 502391 ) habe nun auch General Motors-CEO, Mary Barra, in einem Twitter Spaces Event mit Elon Musk angekündigt, ab 2024 auf dieses Netzwerk zuzugreifen und durch einen Adapter ihren Kunden zu ermöglichen, ihre E-Autos an Tesla-Ladestationen aufzuladen. Ab 2025 würden sowohl Ford als auch General Motors planen ihre E-Autos schon in der Produktion mit dem sogenannten NACS (North American Charging Standard), den Tesla benutze, auszustatten und damit den Adapter abzulösen.Dieser Deal komme vor dem Hintergrund, dass General Motors einen massiven Ausbau seiner Produktion von elektrischen Fahrzeugen plane, um in Zukunft ähnliche Verkaufszahlen wie Tesla zu generieren. Dieser Ausbau könne jetzt nicht nur sehr viel schneller durchgeführt werden, sondern auch sehr viel billiger. In einem Gespräch mit CNBC's Phil LeBeau habe General Motors-CEO, Mary Barra, angekündigt, 400 Mio. USD durch die Zusammenarbeit mit Tesla zu sparen. Demnach solle sich der Ausbau der Aufladestationen nicht auf die ursprünglich geplanten 750 Mio. USD belaufen, sondern lediglich auf ca. 300 Mio. USD.Doch auch Tesla könnte von diesem Deal profitieren. Die Kooperationen mit zwei der führenden Automobilherstellern Amerikas könnten den Druck sowohl auf andere Automobilhersteller als auch auf amerikanische Regierung (die selbst Milliarden US-Dollar für den Ausbau von Aufladestationen ausgebe) ausüben, sich Teslas Technologie anzupassen. Es sei somit möglich, dass noch mehr Hersteller von E-Autos dem Beispiel von Ford und General Motors folgen würden. Dadurch könnten Teslas Aufladestationen zum Industriestandard werden, an den sich alle anderen anpassen müssten, was auch zukünftig Einnahmen sichern könnte.Tesla-Kunden hingegen hätten hingegen nicht nur positiv auf die Deals reagiert. Eine Sorge seien die Wartezeiten an den Ladestationen, die sich durch eine höhere Anzahl an Nutzern natürlich vergrößern könnten. Dieser Verdacht werde dadurch verstärkt, dass Elon Musk angekündigt habe, alle Nutzer gleich zu behandeln. Dieses Problem möchte Tesla durch den stetigen Ausbau der Ladeinfrastruktur lösen. Es sei jedoch anzumerken, dass Kunden von GM und Ford nicht zu allen Tesla-Ladestationen Zugang haben würden, sondern nur zu etwa 12.000 der fast 20.000. Demnach bleibt den Tesla-Fahrern knapp die Hälfte aller Ladestationen für die exklusive Nutzung erhalten, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 16.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link