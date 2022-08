XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

875,20 EUR -3,40% (19.08.2022)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

890,00 USD -2,05% (19.08.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (22.08.2022/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla: Konsolidierung oder Doppel-Top? - ChartanalyseNach dem starken Juli, in dem die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) 32,4% an Wert zulegen konnte, sind die Papiere im laufenden Monat in eine Seitwärtsbewegung übergegangen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im Mittelpunkt des Geschehens stehe dabei die 200-Tage-Linie, die zuletzt am Freitag unterboten worden sei. Bereits zum Handelsstart hätten die Kurse 1,3% nachgegeben und seien per Gap-Down in einem Zug unter die runde 900er Marke und den langfristigen GD200 gerutscht. Die zwischenzeitlichen Intraday-Verluste von 3,4% (Tagestief bei 877,50 USD) hätten zum Handelsende (890,00 USD) aber wieder eingedämmt werden können. Schlussendlich habe sich die Aktie mit einem Minus von 2,1% ins Wochenende verabschiedet.Ausblick: Die Tesla-Aktie trete seit Monatsbeginn (bisherige August-Bilanz -0,2%) überwiegend auf der Stelle. Zwar seien die Papiere mit 944,00 USD am Dienstag noch auf ein neues Monatshoch gestiegen, doch das habe nur knapp über dem Zwischentop vom 4. August (940,82 USD) gelegen.Das Long-Szenario: Die Kurse würden im Augenblick um eine hartnäckige charttechnische Barriere oszillieren, die sich aus der runden 900er Marke und der 200-Tage-Linie zusammensetze. Um die Seitwärtsphase nun nach oben aufzulösen, sollte es im ersten Schritt per Tagesschluss oberhalb von 944,00 USD auf ein neues August-Top gehen. Idealerweise werde im Anschluss auch gleich das Mai-Hoch bei 955,50 USD überboten, womit sich Platz bis zur runden 1.000er Marke eröffnen dürfte. Darüber wäre anschließend die November-Abwärtstrendgerade bei 1.080 USD als mögliches Ziel zu nennen, die vom Allzeithoch herunterkomme und gleichzeitig die obere Begrenzung eines breiten Abwärtstrendkanals bilde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:875,30 EUR -1,26% (22.08.2022, 08:43)