XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

912,60 EUR +1,68% (05.08.2022, 09:27)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

925,90 USD +0,40% (04.08.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (05.08.2022/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla: Konsolidierung nach dem Trendwechsel? - ChartanalyseNach einem schwachen ersten Halbjahr mit Kursverlusten von 36% kam es im Juli - angestoßen durch die bullishe Auflösung eines kleinen Dreiecks - bei der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) zu einer starken Erholungsbewegung (+32%), wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Das Aufwärtsmomentum habe dabei auch in den ersten August-Tagen angehalten, wobei den Kursen zum Monatsauftakt der Sprung über die runde 900er Marke und die 200-Tage-Linie gelungen sei. In der Spitze seien die Papiere am gestrigen Donnerstag sogar bis auf 940,82 USD und damit auf den höchsten Stand seit Anfang Mai geklettert. Zum Handelsende habe schlussendlich ein kleines Plus 0,4% auf 925,90 USD zu Buche gestanden.Ausblick: Mit der 900er Marke und dem Trendwechsel an der 200-Tage-Linie habe die Tesla-Aktie nun ein wichtiges Etappenziel erreicht. Eine Verschnaufpause bzw. eine Konsolidierung würde jetzt also in das Chartbild passen, zumal sich die Kurse seit dem Jahrestief vom 24. Mai bei 620,57 USD mittlerweile um 50% hätten verbessern können.Das Long-Szenario: Aus charttechnischer Sicht hätten die Notierungen oberhalb von 910,93 USD (GD200) weitere Anstiegsmöglichkeiten, wobei sich der erste Widerstand vom gestrigen Tageshoch bei 940,82 USD ableiten lasse. Darüber könnte das Mai-Top bei 955,50 USD bremsend wirken, bevor ein Hochlauf an die runde 1.000er Marke denkbar wäre. Gelinge auch dort der Break, würde sich anschließend Raum bis zur November-Abwärtstrendgerade bei 1.085 USD eröffnen. Der Sprung über diese Trendgerade würde gleichzeitig auch den Ausbruch aus dem breiten Abwärtstrendkanal bedeuten, was aus charttechnischer Sicht positiv zu werten wäre, schließlich wäre darüber das markante April-Top bei 1.153 USD als nächstes Ziel zu nennen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:913,90 EUR +1,12% (05.08.2022, 09:42)