Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (16.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Mit einem Minus von circa 65 Prozent habe die Tesla-Aktie das letzte Jahr beendet. Zwar habe sich der Autotitel zuletzt stabilisieren können, allerdings könnten Faktoren wie die wachsende Konkurrenz den Kurs jederzeit wieder unter Druck setzen. Auch viele Experten seien skeptisch und würden daher alternative Werte bevorzugen.So nenne die Deutsche Bank die im letzten Jahr ebenfalls stark gefallene Nio-Aktie (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB) als ihren Top-Pick unter den Autobauern. Vor allem die Positionierung im Premium-Segment sowie ein starker Produktzyklus in diesem Jahr sprächen für den chinesischen Autobauer. Die Analysten der Deutschen Bank würden für 2023 zudem ein deutlich höheres Volumenwachstum prognostizieren.Auch das Analysehaus Jefferies zähle zwei chinesische Autobauer zu seinen Favoriten. Neben BYD (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9), die im Jahr 2023 der klare Preisführer auf dem Massenmarkt und ein Pionier im Export nach Europa seien, sei der Newcomer Li Auto (ISIN: US50202M1027, WKN: A2P93Z) ein weiterer Favorit. Das Unternehmen habe den First-Mover-Vorteil auf dem Hybridmarkt, eine klare Produktpositionierung und eine hohe betriebliche Effizienz.Auf einen konservativeren Wert setze hingegen Hedgefonds-Manager David Neuhauser. Seiner Ansicht nach könnte Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403) Tesla am meisten Probleme bereiten. Der Elektroauto-Pionier sei zwar finanziell in einer guten Position, aber wenn es darauf ankomme, gebe es andere Unternehmen wie VW, die Tesla bei den Margen wirklich schlagen könnten, so Neuhauser.BYD sei hervorragend aufgestellt. Die Aktie habe zuletzt bereits deutliche Gewinne verzeichnen können und habe sogar an der charttechnisch wichtigen 200-Tage-Linie bei 237,83 Hongkong Dollar gekratzt. Gelinge der Anstieg über diese Marke, wäre das ein starkes Kaufsignal.Nio wie auch Tesla sind auf den aktuellen Bewertungsniveaus ebenfalls spannend, so Julian Weber von "Der Aktionär". Allerdings sollten Interessierte abwarten, bis die Aktien die Kurve kriegen würden und die Bodenbildung erfolgreich abschließen würden. (Analyse vom 16.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link