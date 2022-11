Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (30.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In den USA sei und bleibe Tesla die Nummer Eins unter den Elektroauto-Herstellern. 2021 habe der Marktanteil bei 71 Prozent gelegen. Mit dieser Dominanz könnte es jedoch bald vorbei sein, zumindest würden davon die Experten von S&P Global Mobility ausgehen. Tesla-Chef Elon Musk habe jedoch bereits Pläne, um die Führungsrolle zu verteidigen.S&P Global Mobility rechne damit, dass sich der Marktanteil des Elektroauto-Pioniers im Jahr 2025 auf unter 20 Prozent reduzieren werde. 2020 habe er noch bei 79 Prozent gelegen, in den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres habe er bei 65 Prozent gelegen. Zwar sei ein Rückgang der Tesla-Dominanz erwartet worden, das Tempo könnte Investoren jedoch Sorgen bereiten.Als Grund für den Rückgang des Marktanteils nenne das Datenunternehmen die zunehmende Konkurrenz. Bis 2025 werde sich die Zahl der angebotenen Elektromodelle auf 159 mehr als verdreifachen. Vor allem Modelle unter 50.000 Dollar würden Tesla Probleme bereiten. Diese verfügten über die gleiche oder ähnliche Technologie wie die Tesla-Fahrzeuge. Zum Vergleich: Das Model 3 starte als günstigstes Modell des Konzerns ohne Sonderausstattung bei 48.200 Dollar.Die Verkaufszahlen von Tesla dürften laut S&P jedoch trotzdem weiter klettern. Im laufenden Jahr würden Elektroautos in den USA nur rund fünf Prozent der Neuzulassungen ausmachen, Tendenz steigend.Tesla werde auch zukünftig einer der führenden Akteure in Sachen E-Mobilität bleiben. Im Zuge der allgemeinen Marktkorrektur sei die Aktie jedoch stark unter Druck geraten. Die Bewertung des Elektroauto-Pioniers ist trotzdem weiterhin sportlich, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 30.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link