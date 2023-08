Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (21.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Auch Tesla bekomme die immer stärker werden Konkurrenz aus China zu spüren. Im Juli seien die Auslieferungen im wichtigsten Automarke der Welt gegenüber Juni um 31 Prozent zurückgegangen. Tesla habe darauf in fast schon gewohnter Weise mit Preisnachlässen reagiert. Die Aktie zeige sich davon nicht ganz unbeeindruckt.Die Tesla-Aktie habe die zuletzt noch avisierten Support-Linien durchbrochen. "Somit rückt nun kurzfristig ein Hoch aus dem Februar 2023 in den Fokus. Am 28.02.2023 lag das Tageshoch bei 211,23 US-Dollar. Allerdings gepaart mit einer roten Tageskerze. Das Tageshoch konnte damals nur kurz gehalten werden und die Aktie schloss dann bei 205,71 US-Dollar. Danach setzte eine Abwärtsbewegung ein und die 211,23 US-Dollar wurden erst wieder am 02.06.2023 erreicht und überhandelt", habe Charttechnik-Experte Martin Utschneider gesagt."Dies wiederum führte zu einer Aufwärtsbewegung bis hin zu 299,29 US-Dollar. Dadurch wird offensichtlich wie immens wichtig dieses aktuelle Unterstützungsniveau (211,23 US-Dollar) werden kann. Somit auch zum heutigen Wochenstart und für die kurz- bis mittelfristige Entwicklung der Tesla-Aktie. Hoffnung macht dabei, dass am vergangenen Freitag der Test besagter Unterstützungsmarke mit einer grünen Kerze und überdurchschnittlichem Volumen erfolgte. Allerdings schloss diese grüne Kerze als klassische "Doji-Kerze". Dies ist ein Zeichen für Skepsis und Unentschlossenheit im Markt. Somit gilt zum Wochenstart den 211,23 US-Dollar große Aufmerksamkeit. Das Momentum ist weiterhin negativ. Weder MACD noch Slow-Stochastik lassen auf große Sprünge nach oben hoffen. Das Verlassen der Ichimoku-Wolke ("Kumo") nach unten bedeutet zudem ein ernstzunehmendes Warnsignal", ergänze Martin Utschneider.Anleger behalten die Unterstützung bei 211,23 Dollar im Blick, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: