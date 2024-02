Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

184,06 EUR +3,79% (26.02.2024, 17:33)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

199,56 USD +3,95% (26.02.2024, 17:19)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (26.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Bereits 2022 hätten die Fahrzeugverkäufe von BYD die von Tesla übertroffen. Bei den reinen Batterie-Elektrofahrzeugen (BEVs) habe der chinesische EV- und Batterieriesen im vierten Quartal 2023 die Krone erobert. Jetzt habe BYD sogar einen neuen Luxussportwagen vorgestellt. Eine weitere Bedrohung für Tesla?BYDs Super-Premium-Marke Yangwang habe Ende 2023 mit der Auslieferung des U8 begonnen. Vergangenes Wochenende habe BYD offiziell den Yangwang U9, einen elektrischen Sportwagen der Spitzenklasse, vorgestellt, der es mit Teslas Model S locker aufnehmen könne.Der Markteintritt von BYD in den Bereich der Luxus-Stromer sei demnach mehr eine Image-Geschichte für die Chinesen. Und dennoch dürfte es Tesla-Chef Elon Musk ganz und gar nicht gefallen. Auf den Aktienkurs von Tesla sollte das aber keine großen Auswirkungen haben. Es bleibe dabei: 2024 sei für Tesla eher als Übergangsjahr zu sehen, bevor im zweiten Halbjahr 2025 der Produktionsstart des neuen Modells auf der Agenda stehe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: