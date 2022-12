Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (07.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Konkurrenz in China werde immer größer. Zwar hätten sich die Absatzrekorde von BYD, Nio und Co im November nicht auf die Verkaufszahlen des Elektroauto-Pioniers ausgewirkt. Tesla habe mit 100.291 verkauften Fahrzeugen selbst eine Bestmarke in Fernost aufstellen können. Es gebe aber einige Anzeichen, dass die Nachfrage bröckele.So habe am Montag unter anderem Bloomberg berichtet, dass der US-Autobauer plane, die Produktion in der Gigafactory in Shanghai zu drosseln. Diesen Bericht habe ein Sprecher des Unternehmens allerdings dementiert. Dafür würden CEO Elon Musk und sein Team nun zu anderen Maßnahmen greifen.Laut einem am Dienstag erschienenen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters senke Tesla die Preise für das Model 3 sowie das Model Y in China erneut. Diese Maßnahme gelte ab sofort für alle Fahrzeuge, die bis Ende des Jahres ausgeliefert würden. Damit greife das Management zu einer weiteren Maßnahme, um die Verkäufe anzutreiben. Ende Oktober habe der US-Konzern die Verkaufspreise in China bereits reduziert. Zudem habe Tesla jüngst einen Versicherungszuschuss angekündigt.Einiges deute darauf hin, dass Tesla die Nachfrage zuletzt überschätzt habe. Ein Einstieg dränge sich auch aufgrund der immer noch sportlichen Bewertung - die Marktkapitalisierung beträgt knapp 600 Mrd. USD bei einem für 2023 geschätzten Umsatz von 116 Mrd. USD - vorerst nicht auf, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: